Mercoledì 4 Ottobre, alle ore 16:00, all’I.C. “Giovanni Paolo I” di Stornara sarà presentato l’indirizzo a curvatura sportiva, una novità che pone la scuola al centro di un progetto di innovazione educativa: è infatti quello di Stornara uno dei pochissimi indirizzi sportivi per scuole secondarie di I grado nella provincia di Foggia e, più ampiamente, in Puglia.

La presentazione dell’indirizzo a curvatura sportiva, che si terrà nell’auditorium della scuola in via Roma, sarà aperta dai saluti istituzionali della prof.ssa Matilde Iaccarino, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giovanni Paolo I”; della Prof.ssa Maria Titty Gambatesa, rappresentante dell’Usr Puglia – Ufficio V A.T. Foggia Progetti Nazionali; del sindaco di Stornara Roberto Nigro; di Antonella Tricarico, Consigliera del Comune di Stornara con delega allo sport e dell’Avv. Lorenzo Taggio, Presidente del comitato regionale Foggia calcio della Lega Nazionale Dilettanti.

Inoltre, il programma dell’evento sarà arricchito dall’intervento del prof. Trifone Gargano, autore e saggista, che presenterà il suo libro “Letteratura e sport”, tracciando un legame profondo tra il mondo dello sport e quello letterario.

L’iniziativa sottolinea l’importanza che rivestono l’educazione allo sport a scuola e l’integrazione tra diverse discipline nella formazione dei giovani, anche nell’ottica del vivere quotidiano.

L’indirizzo a curvatura sportiva della scuola secondaria di Stornara rappresenta un’opportunità unica per gli studenti della zona e un importante passo avanti nella promozione dell’istruzione sportiva nella provincia di Foggia.