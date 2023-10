Vola l’A.C. Reali Siti che travolge 4-1 la Molfetta Sportiva nella quarta giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, Girone A, grazie alle reti di Muzzo, Mlinde, Melino e Cormio. Un risultato mai in discussione per gli uomini di mister Ciurlia, che chiudevano in vantaggio 1-0 nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa, rendendo vano il momentaneo pareggio di Caruso. In classifica, il Reali Siti si posiziona in zona playoff con 9 punti in 4 partite, confermando così l’ottimo avvio di stagione.

Sconfitte invece le altre due formazioni di Capitanata: perde nettamente il Foggia Incedit 3-0 a Bisceglie per effetto delle reti di Mbaye nel primo tempo e Zanetti e Bufi nella ripresa. Crolla anche il San Severo, che ne incassa 3 in casa dal Molfetta Calcio capolista ed è ancora a zero punti in classifica. Dailos Cabrera aveva illuso su calcio di rigore, poi gli ospiti rimontavano con Vicedomini (doppietta) e Scanzano. In classifica, il Foggia Incedit rimane e 3 punti e metà graduatoria, penultimo posto invece per San Severo.