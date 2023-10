Anche quest’anno il Polo Biblio-Museale di Foggia della Regione Puglia partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), organizzata dall’Associazione Famiglie al Museo per promuovere i numerosi luoghi espositivi del Paese. Apertura straordinaria, dunque, domenica 8 ottobre 2023 del Museo di Storia Naturale e del Museo del Territorio di Foggia, con ingresso gratuito.

Apriti Museo è il tema di questa edizione, un invito alla diffusione della cultura scientifica. Si comincia con le visite libere al Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30; mentre a partire dalle ore 17.30 e sino alle ore 19.30 ci sarà il laboratorio didattico “Suoni e scintille nella Preistoria” rivolto alle famiglie con bambini nella fascia di età 5-7 anni (max 20 bambini).

Visite libere al Museo del Territorio, in via Arpi 155, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, mentre dalle ore 18.30 visita guidata con laboratorio tattile dal titolo “Due Schiappe meglio che una!!” rivolto alle famiglie (6-99 anni). Prenotazione obbligatoria per i laboratori didattici e le visite guidate. Tutti gli aggiornamenti sui canali social con hashtag #Famu2023 #famigliealmuseo