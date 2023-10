Sono partiti ufficialmente due cantieri per la riqualificazione, efficientamento sismico ed energetico di due palazzi di edilizia popolare di proprietà del Comune di Cerignola, grazie ad un finanziamento di quasi 4 milioni di euro complessivi, provenienti dal Piano Nazionale Complementare del PNRR. Gli edifici interessati sono situati in via Urbe ai civici 3 ed 11, all’interno del quartiere Torricelli, al centro di un’attenta programmazione da parte dell’amministrazione.

Accanto alla riqualificazione dei due palazzi sono previsti interventi per la realizzazione di piccoli parchi urbani, per permettere ai residenti di divenire cuore pulsante del loro quartiere. È stata un’occasione per l’amministrazione, rappresentata dal sindaco Bonito, il vicesindaco ed assessore alle Politiche Sociali Maria Dibisceglia, l’assessore ai lavori pubblici Michele Lasalvia e l’assessore alle Pari Opportunità Domenico Dagnelli di toccare con mano le criticità che il quartiere vive quotidianamente dalla viva voce dei residenti, che hanno poi ringraziato gli amministratori per l’intervento quantomai necessario ed atteso da diversi anni.

Il sindaco ha assicurato: “Questo è solo uno dei 12 cantieri partiti o in partenza grazie alla capacità della nostra macchina politico-amministrativa di intercettare e attrarre i fondi provenienti dal PNRR. Riqualificare significa donare nuova vita non solo agli edifici ma ad un intero quartiere.”