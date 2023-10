La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità che si possono verificare nelle zone del centro cittadino foggiano.

Nella giornata di ieri, i servizi sono stati concentrati nella zona “Quartiere Ferrovia”, meglio individuata nell’area ricomprendente il nodo-intermodale “RUSSO”, la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo, via Podgora, ove i cittadini segnalano particolari fenomeni di criminalità diffusa e abusivismo commerciale.

I controlli sono susseguiti, poi, nella zona del centro storico e sono stati conseguiti i seguenti risultati:

– n. 375 Persone identificate;

– n. 203 Veicoli controllati;

– n. 9 Sanzioni al CdS elevate;

– n. 35 sequestri amministrativi su via Podgora;

– n. 3 esercizi commerciali controllati;

– n. 2 perquisizioni;

– n. 1 sequestro di g. 3, 8 di sostanze stupefacenti

MANFREDONIA

I servizi straordinari di controllo del territorio sono stati disposti dalla Polizia di Stato anche nel comune di Manfredonia, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro e A.S.L. SPESAL.

Il servizio operativo è stato concentrato soprattutto nelle piazze ed aree maggiormente segnalate dai cittadini, quali zona Monticchio e zona Croce, raggiungendo i seguenti risultati:

– n. 77 Persone identificate;

– n. 39 Veicoli controllati;

– n. 3 sanzioni al CdS elevate;

– n. 5 esercizi commerciali controllati;

Sono in corso specifici accertamenti da parte del personale dell’Ispettorato del Lavoro e A.S.L. SPESAL circa le posizioni lavorative e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Sempre nel comune di Manfredonia, è stato effettuato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza con unità cinofila, il servizio ad ALTO IMPATTO che ha portato al conseguimento dei seguenti risultati:

– n. 65 Persone identificate;

– n. 64 Veicoli controllati;

– n. 5 Sanzioni al CdS elevate;

– n. 55 esercizi commerciali controllati;

– n. 6 contestazioni amministrative elevate

LUCERA

Nel comune di Lucera i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, l’Ispettorato del Lavoro e A.S.L. SPESAL, hanno riguardato maggiormente le aree con peculiari condizioni di disagio abitativo, scolastico, occupazionale al fine di prevenire la profilazione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità.

Suddetti servizi hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

– n. 77 Persone identificate;

– n. 39 Veicoli controllati;

– n. 10 Sanzioni al CdS elevate;

– n. 5 esercizi commerciali controllati;

Durante le attività di controllo presso gli esercizi commerciali sono emerse alcune anomalie che saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte del personale dell’Ispettorato del Lavoro e A.S.L. SPESAL per la successiva contestazione delle violazioni amministrative.

CERIGNOLA

Infine, nel comune di Cerignola la Polizia di Stato con il supporto dell’unità cinofila, ha effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio, conseguendo i seguenti risultati:

– n. 32 Persone identificate;

– n. 45 Veicoli controllati;

– n. 7 Sanzioni al CdS elevate;

– n. 5 esercizi commerciali controllati;

– n. 3 sequestri amministrativi;

– n. 40 perquisizioni