Si ricorda che lunedì 16 ottobre 2023, si terrà la proiezione del film “Nata per te”, diretto da Fabio Mollo e basato sulla vicenda reale che ha coinvolto Alba, una neonata con sindrome di down abbandonata dai genitori biologici, e Luca, che di lì a poco ne sarebbe diventato il padre adottivo, tra mille difficoltà.

La storia di Luca e Alba Trapanese è un autentico racconto di amore genitoriale che scardina ogni pregiudizio morale, giuridico e sociale. “Nata per te”, film del 2023 diretto dal regista reggino Fabio Mollo, nasce dall’omonimo libro scritto da Luca Mercadante con lo stesso Trapanese, uno dei protagonisti della nota vicenda di cronaca che ha fatto, in pochissimo tempo, il giro del Paese. Alba ha pochi giorni di vita quando viene abbandonata in ospedale: dei genitori della bambina, portatrice di trisomia 21, non vi è alcuna traccia. Comincia dunque la ricerca, da parte del Tribunale di Napoli, di una famiglia che possa accogliere la neonata. Sarà proprio Luca, Assessore alle Politiche Sociali di Napoli e primo padre single adottivo in Italia, a proporsi per l’adozione della piccola, dopo un lungo e faticoso iter che porterà alla creazione del primo Registro affidi per i single in Italia.

Alla proiezione, che si terrà il 16 ottobre alle ore 9:30 presso la Città del Cinema di Foggia, saranno presenti studentesse e studenti provenienti da alcuni istituti superiori del territorio foggiano.

L’evento vedrà come ospite speciale Luca Trapanese, autore del romanzo “Nata per te” e padre adottivo di Alba. Nel pubblico saranno presenti anche gli insegnanti di sostegno in formazione presso l’Università di Foggia.Ai saluti di Luca Trapanese e alla proiezione della pellicola seguirà un confronto con Anton Giulio Mancino, docente di Cinema, fotografia e televisione presso l’Università di Macerata, e un laboratorio cinematografico con il regista e sceneggiatore Giuseppe Alessio Nuzzo, fondatore e direttore generale della mostra internazionale del cinema sociale “Social World Film Festival”.

Parteciperanno oltre 300 studenti di diverse scuole di Foggia e centinaia di corsisti del TFA sostegno, per permettere un apprendimento ludico fra studenti delle scuole e insegnanti in formazione nei laboratori di simulazione e realtà aumentata che seguiranno la visione del film.