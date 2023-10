In seguito alla denuncia per furto di attrezzi e mezzi agricoli sporta lo scorso luglio da un agricoltore di Apricena, i Carabinieri di quel Comando Stazione hanno avviato un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, costatando, già durante i primi accertamenti, che la refurtiva era stata messa in vendita su una nota piattaforma di commercio online.

Ulteriori verifiche hanno consentito ai Carabinieri di individuare, come luogo in cui era stata depositata la merce rubata, un terreno situato nel comune di Torremaggiore, dove nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura di Foggia ed effettuata con l’ausilio di militari della Stazione del luogo, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, oltre a parte della refurtiva ricercata, anche attrezzi e mezzi agricoli, riverniciati ragionevolmente per ostacolarne il riconoscimento, provento di ulteriori

furti. Tre le persone finora identificate e denunciate dai militari dell’Arma.