Lunedì inizieranno i lavori di ripristino del ponte di Via Torre Quarto a Cerignola. Dopo ben due anni, Anas ha trovato il tempo per intervenire e risolvere una questione che ha creato molti problemi agli automobilisti che percorrono la SS 16 bis in direzione di Bari e a coloro che utilizzano Via Torre Quarto. Pertanto, dal 23 ottobre e per i successivi 30 giorni, non sarà più possibile transitare per Via Torre Quarto.

Si dovrà invece utilizzare il percorso alternativo in Via Arcangelo Murgolo, meglio conosciuta come Via Trinitapoli, situato a 300 metri dopo l’ingresso dell’ospedale. Troverete tutte le indicazioni percorrendo Via Trinitapoli, attraverso la segnaletica appositamente collocata.

“I lavori causeranno quasi certamente disagi ai frequentatori di Via Torre Quarto, anche se il periodo d’intervento è stato comunque concordato con i residenti e i titolari delle attività – dice il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. È un intervento necessario per la sicurezza di tutti, quindi chiedo ai concittadini di avere pazienza per 30 giorni, con l’obiettivo di restituire sicurezza a chi percorre la trafficata strada statale e chi percorre la via cittadina”.

comunicato stampa