Dopo otto risultati utili consecutivi, si ferma la corsa del Foggia a Crotone dove Zauli salva la propria panchina e vince in rimona 2-1. Un risultato figlio di un atteggiamento poco propositivo dei rossoneri, che dopo il vantaggio hanno subito i calabresi senza affondare il colpo per chudere la gara. Cudini torna al 3-4-1-2 con Salines, Carillo e Rizzo davanti a Nobile, Garattoni esterno di centrocampo con Vezzoni dall’altra parte e Martini e Di Noia in mezzo al campo mentre Schenetti viene confermato dietro le due punte Peralta e Tonin. Nel Crotone, Zauli sceglie il 3-5-2 con Dini tra i pali, linea difensiva formata dai due ex Foggia Loiacono e Gigliotti, oltre a Bove; in mezzo al campo la “diga” è formata da Bruzzaniti, Felippe, Petriccione, Vitale e Tribuzzi mentre in avanti giocano Tumminello e Gomez.

Pronti via e il Foggia alla prima vera ripartenza passa: al 7’ Schenetti libera Peralta che crossa al centro dove Tonin ‘taglia’ perfettamente e fa secco Dini per l’1-0 rossonero. Il Foggia sembra padrone del campo con Peralta e Schenetti sugli scudi, ma dalla mezz’ora in poi il Crotone si sveglia dal torpore e inizia ad affacciarsi dalle parti di Nobile. E dopo un gol annullato a Gomez per fuorigioco, al 37’ il pari dei padroni di casa arriva davvero: Vitale imbecca bene al centro Gomez che di testa beffa Nobile, non perfetto nel posizionamento. La gara si accende e il Crotone ci prova ancora prima del gong del primo tempo con Vitale che calcia però a lato. La ripresa comincia con un brivido per i tifosi rossoneri: Petriccione calcia dalla distanza, Nobile non trattiene ma poi si salva. Il Foggia non è pungente come il primo tempo e al 54’ il Crotone raddoppia: Gomez ‘illumina’ il corridoio per Vitale che in uscita fulmina Nobile. I calabresi sono sulle ali dell’entusiasmo e poco dopo Tumminello ha una buona chance per triplicale ma sciupa tutto da buona posizione. Il Foggia staziona stabilmente nella metà campo avversaria ma senza avere chance concrete del pari. Solo all’80’ Vezzoni mette dentro su un tiro di Peralta, ma il suo tocco è in fuorigioco e l’arbitro annulla. Non accade altro se non una girandola di cambi. Finisce 2-1 per il Crotone, giovedì sera allo Zaccheria il Foggia affronterà un’altra big: il Benevento.

Fonte foto: Calcio Foggia 1920 – Antonellis