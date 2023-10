Il Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola si rinnova. Il Direttore Generale della ASL di Foggia Antonio Nigri e il Direttore Sanitario Stefano Porziotta hanno presentato le ultime iniziative che stanno riguardando il Presidio Ospedaliero, finalizzate a migliorare l’assistenza alla persona e, allo stesso tempo, a rivolgere un tributo ai dipendenti che si sono contraddistinti per il loro operato. Presente anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito. Presente anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito. Prima la cerimonia di intitolazione dell’Auditorium a Francesco Saverio Amorese, primario del reparto di Chirurgia Generale, scomparso prematuramente dopo aver dedicato la vita al lavoro, con passione e abnegazione.

Successivamente l’inaugurazione del nuovo Laboratorio Analisi, dotato di attrezzature all’avanguardia e intitolato a Savino Palieri, fondatore del primo Laboratorio Analisi pubblico di Cerignola e fautore della modernizzazione del Servizio attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e di apparecchiature ad alta autonomia e robotizzazione sempre più avanzate e performanti.

La realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi, attrezzato con apparecchiature all’avanguardia, ha consentito l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso che, esteso su una superficie più ampia e progettato secondo le linee guida regionali di Hospitality, sarà dotato di locali più idonei e accoglienti per pazienti e operatori. Proprio questa mattina è stato aperto ufficialmente il cantiere. Il nuovo servizio avrà a disposizione due postazioni per i codici rossi con due posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI), due postazioni per i codici gialli con quattro posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI), cinque postazioni per i codici verdi, una Sala Rosa ed una pediatrica oltre a sette posti COVID.

Tra le novità presentate, anche il potenziamento della Terapia Intensiva che raddoppia i posti letto da quattro a otto. Tutte camere singole e isolate, dotate di zona filtro per azzerare il rischio di contaminazione fra un paziente e l’altro che, insieme alle tecnologie moderne, rendono la Anestesia e Rianimazione di Cerignola in grado di offrire cure intensive polivalenti e multidisciplinari nel rispetto delle recenti linee guida ed una gestione intensiva post operatoria di pazienti ad alta complessità chirurgica.