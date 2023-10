Avarie, disservizi: non è un momento felice per la motonave “Santa Lucia” che, ogni giorno, dovrebbe assicurare i collegamenti fra le Isole Tremiti e il porto di Termoli. Tanti i disagi che ricadono sulla popolazione dell’arcipelago. Nasce così la richiesta dell’Amministrazione Comunale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di convocare una riunione urgente con la NLG Navigazione libera del golfo, la compagnia armatrice a cui è affidato il servizio.

«Le nostre Isole sono collegate alla terra ferma dai quotidiani collegamenti con Termoli (provincia di Campobasso) effettuati dalla NLG – Navigazione Libera del Golfo, società concessionaria del servizio da Voi appaltato – scrive il vice sindaco Luciano Cafiero al Ministero -. Con la presente si vogliono evidenziare i notevoli disagi che, negli ultimi mesi, questa comunità sta riscontrando per numerose corse annullate, sia per condizioni meteo avverse ma soprattutto per avarie varie, quest’ultime troppo ricorrenti e che creano il maggior danno ai residenti e agli operatori. Problemi che si ripercuotono in particolare sulla popolazione già alle prese con le problematiche connesse alla vita sulle isole minori. Così per i nostri concittadini non è possibile ricevere con quotidianità prodotti alimentari, rifornimento farmaci, carburanti, non hanno nemmeno il diritto di rispettare l’appuntamento con uno specialista medico o un laboratorio d’analisi».

Non va inoltre dimenticato che, i prossimi mesi, saranno di vitale importanza per il completamento dei lavori pubblici già avviati presso l’arcipelago considerando la poca affidabilità dell’unità navale attualmente utilizzata dalla società armatrice. Un disservizio che si ripercuote sul crono programma di questi interventi destinati a dare nuovo impulso alla vita della nostra comunità. Considerando la poca affidabilità della motonave attualmente in servizio, si temono ancora ulteriori ritardi sui percorsi avviati. «Ecco perché chiediamo un incontro tra le parti coinvolte per trovare una soluzione che garantisca quantomeno la continuità territoriale cercando di ridurre il più possibile le probabilità di corse annullate per avaria. Un migliore servizio e certezza nei collegamenti salvo condizioni meteo avverse permetterebbe ai residenti di sentirsi “cittadini” e alle diverse imprese impegnate sulle Isole per i lavori di appalti pubblici la possibilità di avere la certezza di poter organizzare acquisto e trasporto merci per ultimare tali opere. Le Isole Tremiti necessitano di un collegamento continuativo e sicuro: disagi di questo tipo non fanno che favorire i processi di spopolamento dell’arcipelago».