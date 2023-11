Sono stati proclamati i vincitori della decima edizione del “Premio Capitanata” bandito dal Centro di Ricerca e di Documentazione per la Storia della Capitanata con la partecipazione della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia e dell’Archivio di Stato di Foggia.

La Giuria del “Premio Capitanata” per la ricerca storica, presieduta da Pasquale Corsi, Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, e composta da Aldo Ligustro, Ordinario di Diritto Internazionale – Università d Foggia e Presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, da Maria Carolina Nardella, già Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia e della Basilicata, da Renata De Lorenzo, Presidente della Società Napoletana di Storia Patria, da Francesco Andretta, studioso di storiae da Giuseppe Clemente, Presidente Onorario del C.R.D. Storia della Capitanata, ha proclamato vincitore per la sezione saggi Nicolò Guasti con l’opera Collegi e masserie. I gesuiti nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII). Alcuni casi di studio tra Capitanata e Terra di Bari, Jouvence, Milano 2022; e per la sezione tesi di laurea Armando Vinciguerra con La Reale Società Economica di Capitanata tra il decennio francese e l’età borbonica, Università di Foggia, 2020. La Giuria ha inoltre segnalato il libro di Alberico Bojano, La ricchezza delle pecore. Clero, matrimoni e fame nel Settecento sul Matese, Guida Editori, Napoli 2023.

La premiazione avverrà il prossimo 24 novembre nella Sala del Refettorio Grande del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis.