Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha fatto visita alla Compagnia di San Severo.

Il Generale Toscano, accompagnato dal Comandante Provinciale di Foggia Colonnello Leonardo Ricci, giunto presso la caserma che ospita il reparto, dopo gli onori di rito, ha dapprima incontrato il personale e poi ha presieduto il briefing istituzionale nel corso del quale il Comandante della Compagnia, Capitano Francesco Fedele, ha illustrato la situazione socio economica del territorio di competenza, unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

Specifico approfondimento è stato dedicato alle principali tematiche operative riguardanti il Reparto, facendo il punto sulle più importanti attività investigative in corso di svolgimento nel territorio, che vedono il Corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico – finanziaria, all’evasione fiscale ed agli sprechi in materia di spesa pubblica.

Al termine della visita il Comandante Regionale ha indirizzato ai finanzieri in forza al reparto parole di stimolo e motivazione per tenere sempre alto l’impegno nell’assolvimento dei compiti istituzionali a tutela delle persone oneste e che rispettano le regole.

Proprio nei giorni scorsi il reparto ha concluso interventi ispettivi nei confronti di due società che, in più annualità, hanno occultato al fisco ricavi per oltre 1,7 milioni € ed annotato costi indeducibili per quasi 1 milione di €.

Inoltre, le attività di controllo economico del territorio hanno permesso di contestare numerose violazioni in materia di corrispettivi telematici in diversi comuni della circoscrizione di servizio e sottoporre a sequestro merci contraffatte e sostanze stupefacenti.