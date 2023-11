I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre sanseveresi ritenuti responsabili, in concorso, di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria.

L’operazione è l’epilogo di articolate indagini avviate in seguito alla denuncia sporta lo scorso mese di luglio dal titolare di una tabaccheria di Apricena, vittima di una rapina da parte di due soggetti con volto travisato, che si erano introdotti all’interno dell’esercizio impossessandosi, dietro la minaccia di un coltello, di circa 5.000 euro in contanti, gratta e vinci e altri articoli commerciali, per poi allontanarsi velocemente, facendo perdere le proprie tracce, a bordo di un’auto guidata da un terzo complice, rimasto nel frattempo ad attendere all’esterno per assicurare la via di fuga.

Sistemi di video sorveglianza, riconoscimenti fotografici, perquisizioni e sequestri, hanno permesso ai Carabinieri, che hanno operato sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, di identificare i tre arrestati, tradotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.