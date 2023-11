Cinque eventi in quattro giornate e per celebrare il recupero dell’ex chiesa dei Morticelli, costruita nel ‘500, sconsacrata, per decenni abbandonata e, per volontà dell’Amministrazione Comunale, recuperata e restituita alla comunità troiana come auditorium intitolato al medievista, Jean-Marie Martin, profondo ed appassionato studioso della storia di Capitanata e di Troia.

Si inizia sabato prossimo, 18 novembre, alle ore 10.45 con il taglio del nastro; alle 11.00 conferenza stampa durante la quale saranno presentati i lavori di ristrutturazione e restauro.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 21.30, apertura straordinaria dell’auditorium con accompagnamento musicale del quartetto d’archi Italian Quartet e visite guidate a cura di architetti ed ingegneri che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia della antica chiesa, e dei lavori di restauro che ne hanno permesso la rinascita.

Alle celebrazioni per la rinascita dell’ex chiesa dei Morticelli collabora il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, che proprio nell’auditorium darà il via alla Stagione teatrale 2023_24 del Comune di Troia. Domenica, 19 novembre, è in programma lo spettacolo NUN TE REGG PIU’ con Gabriele Cirilli. Lunedì, 20 novembre, andrà in scena Ettore Bassi con IL SINDACO PESCATORE, replica martedì 21 in matinèe riservato agli alunni dell’Istituto Virgilio Salandra di Troia.

Alla conferenza stampa, in programma alle ore 11.00, interverranno

· Avv. Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia

· Dott. Fausto Aquilino, assessore alla cultura Comune di Troia

· Ing. Giulio Tricarico, progettista e direttore dei lavori I intervento

· Arch. Giuseppe Tricarico, progettista e direttore dei lavori II intervento

· Prof. Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese