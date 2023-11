Il racconto di una serie di interviste esclusive, registrate poco prima della scomparsa di Felicia Bartolotta, la coraggiosa madre di Peppino Impastato che dopo la morte di suo figlio, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, ha trasformato il suo dolore in un attualissimo messaggio di speranza per il futuro.

È il contenuto di “Io FELICIA. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”, il libro che Mari Albanese presenterà sabato 18 novembre, alle 17.30, ospite della Comunità Politica per Foggia presso la sede di Via Manzoni, 78 a Foggia.

Mari Albanese, coautrice con Angelo Sicilia del libro edito da Navarra Editore, racconterà della lunga testimonianza raccolta nell’estate del 2002 da Felicia Bartolotta. La donna parla della sua vita, del rapporto col marito e con l’ambiente mafioso di Cinisi, dell’amore per suo figlio e della scelta, dopo l’omicidio di quest’ultimo per mano di Cosa Nostra, di aprire le porte della sua casa ai\alle giovani, per coltivare la memoria e la speranza. A moderare l’incontro ci sarà Michele Del Sordo, attivista di San Giovanni Rotondo e amico di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

Angelo Sicilia e Mari Albanese sono stati due giovani attivisti, tra gli animatori del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi. Le conversazioni raccolte da Felicia sono intime e toccanti e, al tempo stesso, uno stimolo a trasformare le emozioni in agire quotidiano.

“Le figure che andremo ad approfondire, quella di Felicia Bartolotta e quella di Peppino Impastato”, affermano dalla Comunità Politica, “incarnano tanti degli aspetti che più rappresentano il nostro essere: l’impegno politico e sociale come vero antidoto alle mafie, come strumento di informazione e riscatto per la collettività; la forza di una donna che, come tante nel nostro mondo, prova a ribaltare i rapporti di forza e le dinamiche violente che abitano la società”.

La Comunità Politica per Foggia è al lavoro, dopo la tornata elettorale, per irrobustire un impegno che vede i suoi cardini nella partecipazione dal basso e nella costruzione di legami comunitari tra le persone interessate alle questioni cittadine.