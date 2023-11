In quaranta, al termine del corso di informatica che hanno seguito, hanno ottenuto la certificazione informatica Eipass, utile per concorsi, percorsi di studi universitari, curriculum. La metà di loro sono studenti delle scuole medie, l’altra metà, giovani e adulti disoccupati. Un altro bel gruppetto di partecipanti, invece, ha seguito i laboratori di inglese “English for job”, propedeutici al percorso per la certificazione linguistica. Così come particolarmente partecipato è stato il laboratorio di scrittura creativa, che ha interessato ragazzi dai 9 ai 14 anni. Sono solo alcuni dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto“OrientaOrsara”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia. Un fitto calendario di laboratori, incontri, eventi che in questi mesi hanno animato il borgo dei Monti Dauni per sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.

Venerdì 17 novembre 2023, alle ore 17.00, presso l’aula consiliare del Comune di Orsara di Puglia si svolgerà il “Job dinner”, un momento conclusivo dell’iniziativa attraverso il confronto, la condivisione, lo scambio di quanto fatto lungo questo percorso di formazione e di orientamento, insieme a tutti i relatori che si sono alternati nelle varie fasi del processo, generando in molti casi anche occasioni di co-branding e di conseguenza di sviluppo, economia, lavoro. All’incontro parteciperanno: Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia; Carmine Spagnuolo, presidente di Medtraining. Per quanto riguarda i numeri di “OrientaOrsara”, sono stati una quarantina i cittadini che si sono rivolti all’Orientation Desk, lo sportello orientativo in cui gli operatori hanno offerto soprattutto informazioni sui corsi di formazione attivi e sulle opportunità lavorative presenti nel territorio. Una trentina coloro che hanno partecipato attivamente agli 8 Job Days organizzate, le giornate dedicate al lavoro, in cui è stato possibile vivere occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio, di svolgere colloqui di lavoro, di proporre la loro idea imprenditoriale, con la possibilità di poter beneficiare di una fase di accompagnamento per la realizzazione della stessa. Molto partecipati anche gli incontri con gli esperti di diversi settori lavorativi, che hanno favorito la conoscenza di temi quali: agricoltura sociale, innovazione digitale, valorizzazione del territorio, marketing, sociale, orientamento. Infine, nei cinquanta Orientation Labs hanno preso parte circa quaranta persone – fra giovani, adulti, inoccupati e disoccupati – in laboratori di orientamento al lavoro, cittadinanza attiva, educazione alla territorialità, alla legalità. «Il bilancio del progetto è più che positivo perché è stato coinvolto tutto il territorio di Orsara di Puglia, messo a conoscenza sulle varie opportunità formative, di lavoro, di avvio di impresa – spiega Michela Del Priore, operatrice dello sportello di Orientation Desk per la cooperativa Medtraining – . L’iniziativa ci ha permesso di conoscere le esigenze del tessuto sociale e culturale del territorio, permettendoci di capire meglio quali sono le progettualità pubbliche e private da attivare per favorire occasioni di crescita e di inserimento lavorativo». Il progetto“OrientaOrsara” è statopromosso dal Comune di Orsara di Puglia è realizzato in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos.