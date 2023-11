Sarà lo struggente ricordo di Lucio Dalla ad aprire la stagione del Teatro Mercadante di Cerignola, quest’anno eccezionalmente presso il “Roma, Cinema, Teatro e…”, a causa degli imponenti lavori di efficientamento energetico e strutturali che stanno interessando il salotto buono della cultura cerignolana, grazie ad un finanziamento PNRR intercettato dall’amministrazione comunale.

Una mission che muta forma ma non cambia nella sostanza, in un cartellone di qualità che la direzione artistica, guidata da Savino Zaba e Giulia Traversi, in perfetta sinergia con gli uffici dell’Assessorato alla Cultura, coordinati da Rossella Bruno, hanno saputo tracciare e disegnare, con un occhio al teatro inclusivo, vera cifra stilistica dell’intera stagione, da sempre innovativa ed unica nel panorama del Sud Italia.

L’Assessore Rossella Bruno ha commentato entusiasta: “In attesa che il Mercadante torni a splendere dopo i lavori di ristrutturazione, resi possibili grazie a fondi PNRR, ottenuti dalla nostra amministrazione, con il direttore Savino Zaba e con la responsabile danza e accessibilità Giulia Traversi abbiamo scelto di continuare la nostra sperimentazione, che tanti buoni frutti aveva dato nella pregressa stagione teatrale. La volontà politica è quella di offrire alla comunità un’opportunità di crescita e di formazione collettiva delle coscienze attraverso il teatro. Un teatro per ogni fascia di età, per ogni categoria sociale, accessibile, inclusivo. Un teatro per tutti, un motto che sintetizza la nostra mission.”

Il Sindaco, Francesco Bonito ha confermato le grandi aspettative legate alla ripartenza, spiegando: “I risultati sono nei numeri, raddoppiati per quanto riguarda gli abbonamenti, rispetto all’anno precedente. Cerignola premia la voglia di fare cultura, abbracciando l’intera città, includendola, inglobandola in una storia tutta da raccontare. Ringrazio tutti coloro che, in modo corale, hanno lavorato per regalare alla nostra città un teatro qualitativamente unico!”