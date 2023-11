Si è svolta questa mattina, in un clima di grande entusiasmo, la visita istituzionale della neo eletta Sindaca, Maria Aida Episcopo, all’Università di Foggia. Ad accoglierla il Rettore Lorenzo Lo Muzio, i prorettori, il direttore generale, i direttori dei Dipartimenti, i delegati rettorali e i rappresentanti delle componenti accademiche, docenti, personale tecnico amministrativo e studenti.

“Foggia città universitaria” è stato il tema al centro dell’incontro che segna una rinnovata collaborazione tra le due Istituzioni finalizzata a realizzare un progetto complessivo e organico di sviluppo e di crescita che incrocia Università, Città e Territorio.

“Ringrazio a nome mio personale e dell’intera comunità accademica la Sindaca per aver accolto il nostro invito confermando l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrata verso la nostra Comunità. – Ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio – La nostra amata città necessita di un progetto innovativo e ambizioso che porti alla rinascita culturale, sociale ed economica, un progetto che possa trasformare Foggia in una città universitaria attrattiva, aperta, sicura, inclusiva, accogliente, efficiente nei servizi, in grado di catalizzare investimenti, dal profilo europeo promotrice di conoscenza e di nuove opportunità. L’Università di Foggia rinnova il suo impegno all’Amministrazione comunale per garantire continuità al percorso di dialogo e piena collaborazione che ha sempre contraddistinto il suo operato nella consapevolezza che le complesse questioni, le criticità e le numerose problematiche che affliggono la città possono essere superate solo con una forte e congiunta sinergia istituzionale finalizzata a proiettare Foggia verso un futuro di crescita e prosperità. Un nuovo disegno di realtà urbana che nasce dalla coprogettazione tra il Comune, l’Università, le Istituzioni e gli altri attori del Territorio e che operi per il bene della collettività.”

Sensibilmente emozionata la Sindaca ha ringraziato il Rettore e la Comunità universitaria per la calorosa accoglienza ricordando nel suo intervento il legame profondo che la lega da molti anni all’Università di Foggia dove ha svolto anche il ruolo di docente a contratto e di difensore degli studenti.

“In questi anni l’Università di Foggia è diventata un punto di riferimento nazionale per la formazione accademica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, contribuendo molto allo sviluppo di un intero territorio provinciale. – Ha dichiarato la Sindaca Maria Aida Episcopo – Un traguardo raggiunto grazie alla professionalità e alla preparazione del corpo docente e alla caparbietà di quanti hanno creduto in questa istituzione. Dopo anni di rapporti professionali, oggi mi trovo qui in veste di sindaca di una città che deve molto alla sua università, in termini di formazione, partecipazione e crescita culturale, sociale ed economica della nostra comunità. Il mio ringraziamento va al Rettore Lo Muzio, alle docenti e ai docenti, al personale e ovviamente alle studentesse e agli studenti dell’Università di Foggia perché è solo grazie al loro impegno e al loro entusiasmo se oggi possiamo orgogliosamente vantare un polo accademico di eccellenza nella nostra città. Sono convinta che, al di là dei grandi risultati raggiunti, ci siano ancora margini di miglioramento e crescita e l’amministrazione comunale è pronta a supportare e sostenere il nostro ateneo in ogni azione che possa determinare un elemento di sviluppo collettivo per la comunità dell’intera provincia di Foggia.”

L’incontro che è stato occasione per fare il punto sul percorso di integrazione del polo universitario dauno nella città, sui progetti realizzati e su quelli in programma, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che il radicamento dell’Ateneo può svolgere per la crescita e lo sviluppo della città ha visto l’intervento del Delegato rettorale alla Terza missione, Danilo Leone che ha così dichiarato: “Dal momento della sua istituzione l’Università di Foggia ha scelto di operare nella città e per la città, sposando l’idea di Università civica e identitaria, che per natura, missione, valori e cultura decide di rispondere alle esigenze della comunità. Negli ultimi anni ci siamo aperti alla città e al territorio, mettendo a disposizione talenti, ricerche e strutture, ponendoci in posizione di ascolto delle diverse istanze, anche attraverso un ribaltamento dei nostri orizzonti, avviando un processo democratico e partecipativo. Mi fa piacere ricordare, in questa occasione, una delle numerose iniziative di successo promosse dall’Ateneo, recentemente presentata con grande curiosità e apprezzamento a un convegno delle Università italiane a Palermo, “La città che vorrei”, un progetto di autorappresentazione collettiva che ha visto il coinvolgimento dei cittadini, associazioni ed enti che si sono raccontati, ma soprattutto hanno immaginato una Foggia possibile, quello che la città vuole diventare. È questa la missione più importante e che accomuna le nostre istituzioni ovvero contribuire al benessere della Comunità e nel perseguimento di questa missione saremo dalla parte della città e al fianco dell’Amministrazione comunale.”

All’incontro è intervenuta, altresì, la Presidente del Consiglio degli Studenti Emanuela Vocino che, nel rinnovare alla Sindaca gli auguri a nome di tutti gli studenti e le studentesse dell’Ateneo per il prestigioso incarico, ha portato all’attenzione alcune criticità legate all’esigenza di nuovi spazi da dedicare alla didattica in considerazione della crescita delle immatricolazioni registrate negli ultimi anni e al potenziamento di alcuni servizi a favore degli studenti, in particolare dei fuori sede, come il trasporto urbano ma anche una migliore organizzazione degli spazi pubblici sul fronte della socialità per gli studenti.

L’incontro si è concluso con l’impegno a mantenere un dialogo costante nella consapevolezza che solo insieme, città e università, possono affrontare i bisogni del presente e le sfide del futuro sul piano programmatico, di interesse strategico per la città e di pianificazione del territorio.