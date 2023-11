Tutto pronto per la manifestazione in solidarietà al popolo palestinese, organizzato dalla “Rete Palestina Libera Foggia”, un movimento di cittadini che chiedono la fine dell’oppressione in Palestina.

Il corteo organizzato per sabato 25 novembre, alle 16:00 e che partirà dalla stazione dei treni, fino ad arrivare nei pressi della prefettura, chiederà: l’immediato cessate il fuoco per fermare una già presente catastrofe umanitaria a Gaza, bombardata quotidianamente dall’esercito israeliano con ormai più di trentamila vittime e senza ogni diritto umano; che Israele lasci immediatamente la striscia di Gaza, mettendo fine all’embargo su di essa, basato sul controllo di energia, gas, acqua e altri beni primari; che Israele lasci immediatamente la parte della Cisgiordania occupata illegalmente, ritirando le proprie truppe dai suddetti territori; che Israele rimuova gli insediamenti illegali (come già richiesto attraverso le varie risoluzioni ONU contro Israele), costruiti intorno ai villaggi palestinesi, insediamenti in cui vivono i coloni israeliani, civili armati di mitra e fanatici religiosi che quotidianamente compiono crimini contro i palestinesi, bambini compresi; che Israele ponga fine alla pulizia etnica dei palestinesi, messa in atto attraverso uccisioni, detenzioni senza processo, distruzione dei terreni agricoli palestinesi e appropriazione culturale.

L’obiettivo del corteo è quello di sensibilizzare e dare la propria voce per le vittime innocenti di Gaza e del resto della Palestina.