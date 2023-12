Weekend di screening promosso dalla ASL Foggia. Al via da domani due giornate dedicate alla prevenzione, promozione e formazione sugli screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori.

Sabato 2 dicembre 2023, a Foggia

Presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, in via Vincenzo Acquaviva 48, saranno effettuati esami gratuiti per la prevenzione del cervicocarcinoma. Un momento dedicato alla prevenzione per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina.

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nel cortile dell’ordine dei Medici, sarà presente il Papmobile, l’ambulatorio mobile per l’effettuazione del pap test- HPV DNA rivolto alle donne tra 25 e 64 anni.

Contestualmente, dalle ore 8.00 alle ore 14.15, nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici, si terrà il corso di formazione sugli screening oncologici rivolto ai medici di medicina generale, a testimonianza della forte sinergia tra Regione, ASL Foggia e la Medicina Generale della provincia di Foggia.

Interverranno, tra gli altri, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Capitanata Antonio Nigri e il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Puglia Nehludoff Albano.

P R O G R A M M A

ore 8.00 INTRODUZIONE AL CORSO Dott.ssa Rosalia CAVALLARO – M.M.G. ore 8.45 LE NEOPLASIE IN ITALIA E NEL NOSTRO TERRITORIO Dott. Fernando PALMA Direttore S.C. “Epidemiologia e Statistica” ASL FG ore 9.30 I PROGRAMMI DI SCREENING NELLA ASL DI FOGGIA Dott. Giovanni IANNUCCI – già Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL FG Dott.ssa Elvira SPARACIA –Coordinatore Operativo Screening ASLFG Provoker Dott.ssa Antonella PISCOPIELLO -M.M.G. Ore Ore 10.30 11.00 L’APPROPRIATEZZA DEI PERCORSI DI PREVENZIONE NEI PROGRAMMI DI SCREENING IN PUGLIA Dott. Nehludoff Albano – Dir. Serv. Promozione Salute Regione Puglia PAUSA Ore 11.30 K-MAMMELLA – Compiti e ruolo del Medico di Medicina Generale Dott.ssa Laura SPINELLI – Dott. Francesco CENTRA – Dott.ssa Mariana DI MISCIA – MM.M.G. Discussione Tutor Dott.ssa Antonella PISCOPIELLO M.M.G. ore 12.15 K-CERVICE UTERINA – Compiti e ruolo del Medico di Medicina Generale Dott.ssa Antonella PISCOPIELLO – Dott.ssa Anna Maria GIUFFREDA – Dott.ssa Donatella MESCIA – MM.M.G. Provoker: Dott. Antonio LACERENZA – Direttore S.C. “Ostetricia e Ginecologia” P.O. San Severo Discussione Tutor Dott. Ciro SCHIAVONE – M.M.G. ore 13.00 K-COLON – Compiti e ruolo del Medico di Medicina Generale Dott. Ciro SCHIAVONE – M.M.G. Discussione Tutor –Dott.ssa Maria Teresa DE VITA -M.M.G. ore 13.30 K-POLMONE – Compiti e ruolo del Medico di Medicina Generale Dott. Renato SAMMARCO – Dott.ssa Maria Teresa DE VITA – Dott. Giacomo CARACCIOLO -MM.M.G. Provoker Prof. Francesco SOLLITTO -Professore di Chirurgia Toracica- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche- Università di Foggia/ Direttore S.C. “Chirurgia Toracica” Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia Discussione Tutor Dott.ssa Laura Spinelli – M.M.G. ore 14.15 Chiusura del corso

Domenica 3 dicembre a Peschici

Giornata interamente dedicata alla prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto.

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in via dei Mulini a vento n. 7, saranno attivi il “Mammomobile”, dedicato allo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, e il “Papmobile” per l’effettuazione del pap test- HPV DNA, rivolto alle donne tra 25 e 64 anni.

Contestualmente presso la Farmacia La Bombarda, sarà possibile ritirare gratuitamente il Kit per l’esame del colon retto. Utile per una diagnosi precoce del tumore, è rivolto a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Come prenotarsi

Per usufruire degli screening è opportuno prenotarsi telefonando al numero 800.905501, scrivendo una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it o utilizzando l’apposito QR Code.