“Apricena è…Natale per tutti!” Presentato il cartellone degli oltre 70 eventi dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

A margine della conferenza stampa tenutasi presso la sede comunale, il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, insieme alle Assessore alla Bellezza e alla Gentilezza, è lieto di annunciare il variegato e coinvolgente cartellone natalizio “Apricena è…Natale per tutti!” che illuminerà il nostro territorio dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

«L’intera comunità di Apricena ha lavorato con impegno e spirito collaborativo, coinvolgendo attivamente associazioni, enti, sponsor e avendo come risorsa la preziosa tecnostruttura comunale.» – aggiunge il Sindaco Antonio Potenza – «Il Natale è il momento dell’anno in cui le luci si accendono e i cuori si riscaldano, Apricena quindi si veste a festa per accogliere il periodo più magico dell’anno con sorrisi, musica e tradizioni: questo cartellone non è solo un insieme di eventi, ma uno spazio in cui la comunità si unisce per celebrare lo spirito natalizio, valorizzando la bellezza della condivisione e dell’amicizia. Il cartellone degli eventi includerà, anche quest’anno, i tradizionali mercatini di Natale, la notte bianca, i fuochi dell’Immacolata, le tombolate di comunità, gli eventi di intrattenimento e le iniziative di aggregazione sociale che saranno tante e offriranno a tutti, grandi e piccoli, l’opportunità di vivere la magia del Natale in modo speciale.»