Maddalena Via del Gusto, l’evento enogastronomico che ha conquistato il palato di Manfredonia per sei edizioni consecutive, è pronto a tornare nel periodo natalizio con una versione speciale: “Maddalena Via del Gusto, Christmas Edition”. L’evento, nato in occasione del Carnevale 2017 con l’obiettivo di promuovere la Via Maddalena come polo delle eccellenze del gusto, si candida come il protagonista del Natale pugliese e della Provincia di Foggia. Antico borgo di pescatori ed artigiani, la via assume un’atmosfera magica durante le festività natalizie, con il suo “sentiero del gusto” che offre un’alta concentrazione di locali dall’offerta gastronomica variegata e di alta qualità.

Questo anno, l’evento si svolgerà il 28 dicembre 2023 dalle 19.30.

In un periodo in cui, purtroppo, si fronteggia il vuoto amministrativo, gli organizzatori ritengono cruciale prendere in mano l’iniziativa per infondere slancio e vitalità alla comunità. I ristoratori di Via Maddalena, consapevoli dell’importanza di mantenere vivo lo spirito natalizio, stanno già collaborando attivamente per l’installazione di luminarie, allestimenti e altre sorprese che renderanno unica la visita al borgo marinaro.

Il format prevede un percorso enogastronomico, che permetterà ai partecipanti di assaporare 8 portate preparate dai rinomati chef dei ristoranti locali, accompagnate da eccellenti cantine. Nell’area tra Via Maddalena e Arco Boccolicchio, gli chef del Ristorante Coppola Rossa, Ristorante Baciati dal Mare, Ristorante Bacco Tabacco e Venere, Osteria Boccolicchio, Calamarando Fish Bar, Ginger Food and Drink, Speakeasy Club 1920, Pub Tucson, prepareranno le portate tradizionali della cucina sipontina, trasformando il borgo antico in un palcoscenico culinario unico.

L’evento, organizzato come di consueto dall’agenzia Comunica Creative Company, vede il patrocinio e sostegno della Proloco di Manfredonia e Federeventi Confcommercio Foggia.

Quest’anno, Maddalena Via del Gusto si presenta non solo come un’occasione per esplorare la ricchezza culinaria locale ma anche come un gesto di unione e comunità, riunendo cittadini, imprenditori e visitatori in un clima di festa che farà brillare ancora di più il caratteristico borgo marinaro di Manfredonia.

Ticket limitati. Per info e prevendite: mail info@comunicacreativecompany.it e/o presso le attività ristorative aderenti.