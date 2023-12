“La scomparsa di Vittorio Salvatori rende Foggia orfana di una figura importante della scena politica della nostra città. E’ stato il più giovane Sindaco a guidare l’Amministrazione comunale dal 1966, anno della sua elezione, al 1972 quando si dimise per candidarsi alle elezioni politiche, venendo eletto con circa 50mila preferenze nella Democrazia Cristiana. La sua figura, la sua encomiabile attività, sia come avvocato che come politico, ha indubbiamente contribuito alla crescita di Foggia in anni delicati della nostra storia. Esprimo ai suoi familiari la mia affettuosa vicinanza e il mio cordoglio”. Così Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sulla scomparsa dell’ex sindaco di Foggia Vittorio Salvatori.