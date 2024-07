“È un Governo con cui si può dialogare e che ascolta le voci di chi vive il territorio” . Lo dice con orgoglio Francesco Borgese, coordinatore provinciale di Noi Moderati Capitanata, che qualche giorno fa aveva evidenziato che bypassare la provincia che fa registrare i numeri più alti nel comparto turismo sarebbe stato controproducente.

È di pochi minuti fa, infatti, la notizia che il nuovo collegamento notturno su rotaie tra Roma e Lecce comprenderà anche la Capitanata. Le circolazioni dal Salento alla capitale del 19 e 26 luglio fermeranno infatti anche a Foggia alle 23.41. Le circolazioni del 13 e del 22 agosto da Roma a Lecce prevedono inoltre una fermata a Foggia all’1.45, così come le circolazioni del 14 e 23 agosto, che fermeranno a Foggia alle 23.41 con probabile sosta in stazione prima di riprendere la corsa in direzione Roma.

“Quando si propone e soprattutto quando si evidenziano criticità legate al territorio – ha detto Borgese – è bello che il Governo centrale ascolti. Ringraziamo il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, oltre a RFI, per aver accolto il nostro appello costruttivo”.