Grande soddisfazione per la città di Monte Sant’Angelo, conosciuta come la “città dei due siti UNESCO”, che oggi celebra un importante traguardo con la nascita dell’Osservatorio comunale permanente sulla Disabilità e il disagio sociale. Questo nuovo organismo rappresenta un significativo passo avanti nell’impegno della città verso l’inclusione e il sostegno delle persone con disabilità.

L’Osservatorio per la Disabilità avrà il compito di monitorare, studiare e promuovere buone pratiche nel campo dell’inclusione, collaborando con enti locali, scuole, università e associazioni per sviluppare politiche efficaci e innovative. Questo strumento sarà fondamentale per raccogliere dati, analizzare problematiche e proporre soluzioni concrete volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

In virtù delle sue buone pratiche, del suo impegno e dei suoi studi, Monte Sant’Angelo ha scelto come vicepresidente dell’Osservatorio la prof.ssa Giusi Antonia Toto, che muoverà i suoi passi in compagnia dell’avv. Enrico Giuffreda, eletto in qualità di Presidente. La prof.ssa Toto, ordinaria di didattica e pedagogia speciale presso l’Università di Foggia, è una figura di spicco nel campo dell’educazione e dell’inclusione. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo, riconoscendo il suo contributo significativo e il suo impegno costante verso il miglioramento delle pratiche educative e inclusive.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nascita dell’Osservatorio comunale permanente sulla Disabilità e il disagio sociale a Monte Sant’Angelo,” ha dichiarato l’assessore al Welfare della città, prof.ssa Maria Leonarda Basta. “Questo è un passo importante per la nostra comunità, che dimostra il nostro impegno verso l’inclusione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. La nomina della prof.ssa Giusi Antonia Toto come vicepresidente, accanto a quella dell’avv.Enrico Giuffreda, è una garanzia di qualità e dedizione, e siamo sicuri che sotto la loro guida l’Osservatorio saprà raggiungere importanti risultati. L’Osservatorio si impegnerà a raccogliere dati e testimonianze sulla realtà delle persone con disabilità e delle persone che vivono in situazioni di disagio sociale, per poter elaborare politiche e interventi mirati che rispondano concretamente alle loro esigenze. Inoltre, intendiamo promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per educare la comunità sull’importanza dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere, sia fisiche che culturali“.

La prof.ssa Toto ha espresso la sua gratitudine per la nomina, affermando: “Sono onorata di essere stata scelta come vicepresidente dell’Osservatorio comunale permanente sulla Disabilità e il disagio sociale della città di Monte Sant’Angelo. Questo incarico rappresenta una sfida che accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità. Lavoreremo con impegno per sviluppare strategie efficaci che possano rendere Monte Sant’Angelo un esempio di inclusione a livello nazionale. Il nostro obiettivo principale sarà quello di promuovere una cultura di rispetto e valorizzazione della diversità, lavorando a stretto contatto con tutte le parti interessate, comprese le istituzioni, le associazioni e i cittadini. Siamo consapevoli delle numerose sfide che ci attendono, ma siamo altrettanto determinati a trasformare queste sfide in opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini di Monte Sant’Angelo. Con il supporto di una squadra dedicata e competente, sono certa che riusciremo a fare la differenza e a costruire un futuro più equo e solidale per la nostra comunità. In questo percorso, sarà fondamentale il contributo di tutti: istituzioni, famiglie, singoli individui e organizzazioni. Solo lavorando insieme potremo raggiungere risultati significativi e duraturi. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e prometto di impegnarmi con dedizione per onorare questo importante ruolo. Insieme, possiamo costruire una Monte Sant’Angelo dove ogni persona, indipendentemente dalle sue capacità o condizioni, possa sentirsi accolta, valorizzata e parte integrante della nostra società“.

Anche il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa e per la nomina della prof.ssa Toto: “L’istituzione dell’Osservatorio comunale permanente sulla Disabilità e il disagio sociale a Monte Sant’Angelo è una notizia di grande rilevanza. L’Università di Foggia è orgogliosa di vedere una delle sue docenti più impegnate e apprezzate, la prof.ssa Giusi Antonia Toto, assumere un ruolo di così grande responsabilità. Sono certo che la sua esperienza e il suo impegno contribuiranno significativamente allo sviluppo di politiche inclusive ed efficaci. Questo Osservatorio rappresenta un importante passo avanti non solo per Monte Sant’Angelo, ma per tutta la nostra regione. È un onore per l’Università di Foggia avere una sua rappresentante in una posizione così prestigiosa e di grande impatto sociale“.

Con l’istituzione dell’Osservatorio comunale permanente sulla Disabilità e il disagio sociale, Monte Sant’Angelo si conferma ancora una volta una città all’avanguardia, capace di coniugare tradizione e innovazione, con un occhio sempre rivolto al benessere e ai diritti di tutti i suoi cittadini.