Solidarietà da cittadini e istituzioni al parroco della chiesa Beata Maria Vergine del Rosario di Carapelle, Don Claudio Carboni, dopo il brutto episodio dell’auto incendiata nella notte tra sabato e domenica mentre era parcheggiata davanti alla canonica.

“Il sindaco Umberto Di Michele e l’intera Amministrazione Comunale esprimono piena solidarietà al nostro parroco Don Claudio Barboni per il vile gesto subito questa notte. Ancora una volta azioni codarde si consumano in spregio anche all’incolumità delle vicine abitazioni e dei loro abitanti. Come amministrazione ed istituzione non faremo mai mancare la nostra vicinanza e il nostro sostegno a Don Claudio nel prosieguo di guida pastorale della nostra comunità”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Carapelle.

Sulla natura dell’incendio indagano le forze dell’ordine.