Brutto episodio a Stornarella dove stanotte poco dopo le 3, ignoti hanno fatto saltare il bancomat dell’Ufficio postale portando via una somma ancora da quantificare. I Carabinieri sono subito intervenuti per delimitare l’area dove sono sparsi i detriti provocati dall’esplosione e cercare elementi di rilievo.

“Il nostro ufficio postale rappresenta un presidio di civiltà ed è segno di garanzia di servizi. Non ci si può arrendere a questi atti delinquenziali che contraddistinguono negativamente la nostra provincia e scuotono fisicamente e moralmente un’intera comunità. Esprimiamo a Poste Italiane la nostra solidarietà per questa aggressione criminale e chiederemo al Prefetto di rappresentare al Governo la necessità di rafforzare gli organici delle Forze dell’ordine per il controllo del territorio”, afferma il sindaco Massimo Colia.