I nuovi appuntamenti targati “La mia Terra – note per salvaguardare il pianeta” coinvolgeranno ancora San Marco in Lamis con un doppio evento tra musica e natura. Venerdì 8 dicembre, alle 19, l’Orchestra di fiati “Apulia” diretta dal maestro Antonello Ciccone accompagnerà il pubblico presente nella Chiesa del Santuario di San Matteo in un viaggio sensoriale tra celebri colonne sonore interpretate in chiave classica. L’evento sarà guidato dallo stesso maestro Ciccone che introdurrà l’esecuzione dei brani con un racconto del legame tra l’ambiente e le melodie scelte. Sabato 9 dicembre, alle ore 8:30, l’incontro con la natura si fa vivo con un trekking che attraverserà il territorio spesso inesplorato che circonda San Marco in Lamis, partendo dalla Chiesa Addolorata e lungo il sentiero panoramico “Roccela Vacca”. L’escursione è organizzata in collaborazione con Speleo Team “Montenero”, Gargano Exploration, GeoNature, SimTur e con l’istituto Giannone che parteciperà con una folta rappresentanza di studenti.

“Abbiamo pensato di toccare le tematiche ambientali – spiega Stefano Starace, direttore artistico del programma “La mia terra” – con un doppio appuntamento in cui lo spettacolo acustico e sensoriale di un concerto classico si tramuta in esperienza di avventura diretta nei meandri dell’ambiente che circonda il nostro territorio, sarà un connubio tra intimità e scoperta della natura”. Il progetto “La mia Terra”, che proseguirà la propria kermesse di iniziative fino a giugno 2024, rientra nel cartellone di “Mo’l’estate Spirit Festival”, manifestazione di musica, cultura e arte giunta alla trentesima edizione. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”, dal Comune di San Marco in Lamis – Assessorato all’Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Parco Nazionale del Gargano.

Gli eventi sono gratuiti ed accessibili liberamente. Per il trekking è richiesta una prenotazione whatsapp al n. 338.6428362 o mail a speleomontenero@libero.it. In caso di meteo avverso il trekking sarà rimandato alla prima data utile.