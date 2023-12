Nei giorni scorsi, il sindaco di Cerignola Francesco Bonito Consigliere Comunale Matteo Conversano, ha incontrato i vertici di Acquedotto Pugliese per discutere i dettagli del progetto che nel 2024 dovrebbero portare ad un’infrastruttura completa e funzionante per i cittadini di Via Torre Quarto.

“Si tratta degli ultimi passi per raggiungere un risultato che stiamo perseguendo con determinazione e tenacia, anche grazie ad un fitto confronto con i cittadini, con l’ascolto delle loro criticità, come accaduto nell’incontro tenutosi nei mesi estivi proprio in Comune, e durante il quale avevo assicurato sviluppi risolutivi – commenta Bonito -. Da circa 30 anni i cittadini di quella via chiedono alla politica non solo di trovare soluzioni efficaci, ma soprattutto di ascoltare, condividere un percorso. Noi abbiamo deciso di farlo sin dal nostro insediamento, mettendoci serietà, sensibilità e competenza, quella mostrata dagli uffici dell’Assessorato all’Ambiente e Lavori Pubblici, e dal Consigliere Comunale Luciano Giannotti. Nel 2024, quindi, dopo le interlocuzioni con l’Acquedotto Pugliese e l’Autorità idrica della Regione, vedremo finalmente ridisegnato il percorso infrastrutturale per l’impianto idrico e fognario, che vedrà interventi non solo lungo via Torre Quarto, ma anche lungo via Foggia e la SP 143. L’attenzione sulle nostre periferie continuerà ad essere scrupolosa ed alla ricerca di soluzioni per tutti”.