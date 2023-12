“Governare le campagne: soluzioni giuridiche per la sicurezza nelle aree rurali”. È questo il titolo della giornata di studio e di confronto con le istituzioni, organizzata da CIA Agricoltori Italiani di Puglia, che si terrà mercoledì 13 dicembre 2023, dalle ore 10.30, nella Sala Convegni dell’Assessorato regionale all’Agricoltura su Longomare Nazario Sauro a Bari.

A introdurre i temi dell’incontro sarà Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. Sarà Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di CIA Puglia, a illustrare i documenti e le proposte elaborati dall’organizzazione per fare fronte a due annose problematiche: i rifiuti abbandonati su fondi agricoli privati e il Sistema pugliese di sicurezza rurale, con l’analisi delle disfunzioni e il confronto su una strutturale proposta di riforma.

Sono stati invitati a intervenire: Francesco Paolicelli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia; Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Puglia; Stefano Minerva, presidente regionale di UPI Puglia; Anna Grazia Maraschio, assessore all’Ambiente della Regione Puglia. Le conclusioni saranno affidate a Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia. Coordinerà gli interventi Giannicola D’Amico, vicepresidente vicario CIA Agricoltori Italiani di Puglia.

“Negli ultimi anni”, spiega Gennaro Sicolo, “la criminalità organizzata ha messo stabilmente nel mirino le zone di campagna come un proprio dominio, una ‘zona franca’ da utilizzare sia come discarica illegale sia come ‘serbatoio’ di approvvigionamento dal quale attingere mezzi e prodotti dapprima trafugati con veri e propri blitz e poi smerciati attraverso una rete criminale nazionale e internazionale. Occorre mettere fine a questa situazione. Sia nel caso dei rifiuti, sia per ciò che attiene alla sicurezza, è giunto il momento di uscire da una fase di perenne e costante emergenza per dare risposte vere, concrete e risolutive alle aziende agricole”.

“Abbiamo studiato e approfondito le due problematiche oggetto dell’incontro” aggiunge Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di CIA Puglia, “e, sulla base di fonti dottrinali ormai chiare e consolidate, abbiamo elaborato linee guida puntuali sui procedimenti amministrativi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, e una proposta legislativa di riforma del sistema di sicurezza rurale che mettiamo a disposizione degli enti territoriali competenti in materia e delle amministrazioni pubbliche comunque interessate ad approfondire l’argomento”.