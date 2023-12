L’emigrazione di fine Ottocento in Capitanata. I naufraghi dauni della nave Utopia è il titolo del prossimo appuntamento con le Conversazioni di Storia Locale, in programmamartedì 19 dicembre 2023, alle ore 17.30, al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31.

Giunto alla settima edizione, il ciclo di incontri a cura della Sezione Fondi Speciali della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, punta adapprofondire temi, personaggi ed eventi storici del territorio attraverso il contributo degli appassionati cultori di storia patria.

Duilio Paiano, giornalista pubblicista e scrittore, autore di numerosi saggi, ripercorrerà le vicende della più grande tragedia dell’emigrazione italiana di tutti i tempi: il naufragio della nave Utopia.

Partita da Napoli il 17 marzo 1891, la nave naufraga nelle acque di Gibilterra, prima ancora di intraprendere la navigazione attraverso l’Oceano Atlantico.

Sono quelli, infatti, gli anni della prima fase emigratoria italiana verso altri Paesi europei, ma soprattutto verso il continente americano. Gli USA, l’Argentina, il Brasile sono le mete preferite dagli emigranti: contadini, braccianti agricoli e lavoratori della terra provenienti dai piccoli borghi interni.

A bordo dell’Utopia ci sono 813 passeggeri, tutti emigranti, tra cui 27 faetani, 12 rosetani e uno proveniente da Troia, unici cittadini pugliesi imbarcati sulla nave britannica.

Paiano ripercorre anche le drammatiche fasi del dopo naufragio: si concluse con un nulla di fatto, purtroppo, la causa contro la Compagnia proprietaria della nave, intentata dalle famiglie delle vittime e dai sopravvissuti, che richiedevano un adeguato indennizzo.

Nel corso della Conversazione verranno prese in esame anche le condizioni storico-politico-sociali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia, con particolare riferimento alla Puglia e alla Capitanata, negli anni successivi all’Unità d’Italia, e fino al termine del secolo XIX.