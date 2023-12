Sarà inaugurata sabato 23 dicembre, alle ore 18,30, al civico 114 di Corso Europa a Carlantino la mostra di pittura “L’arte dell’inconscio” realizzata dalla brava e famosa artista internazionale Gheorghita Ouatu. L’artista italiana, nata a Tulcea in Romania, vive in Italia dal 2004 ed ha esposto le sue opere in mostre collettive in tutto il mondo, da Parigi a Londra, da Budapest a Barcellona fino a Dubai, Miami e Washington. “Siamo davvero onorati di ospitare qui a Carlantino una mostra di un’artista che ha ricevuto diversi riconoscimenti ma soprattutto consensi di importanti critici d’arte – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – un onore avvalorato dal fatto che la pittrice ha anche vissuto qui a Carlantino per un paio di anni”.

Il primo cittadino fa riferimento al biennio 2005-2006, quando Gheorghita Ouatu ha soggiornato proprio nel paese della diga di Occhito. “Per me è un’emozione molto grande esporre le mie opere in un paese che, seppur per un breve periodo, mi ha accolta benissimo, circondata da persone molto ospitali – ha dichiarato Gheorghita Ouatu – Carlantino resterà per sempre nel mio cuore”.

La mostra che sarà esposta a Carlantino, dal titolo “L’arte dell’inconscio”, nasce proprio dal profondo del subconscio, un’arte sublime e cruda dove viene raffigurato il mondo di oggi, di ieri e di domani. I ritratti di Gheorghita Ouatu sono espressivi ed emozionanti, i pezzi astratti e surrealisti sono vividamente dettagliati e mistici. Opere che trasportano lo spettatore in un mondo parallelo dove tutto è possibile e che offrono momenti di riflessione e scoperta di sé.

La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre e sarà possibile visitarla dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.