Apricena: è l’ora della tanto attesa “Notte Bianca 2023” winter edition. Tutto pronto per l’immancabile Notte Bianca di Natale, che si terrà il 22 dicembre a partire dalle ore 19:30 su Corso Roma, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con “I Matti di Notte.

Dopo un intero anno di eventi di successo come il Carnevale Apricenese e il Suoni in Cava Festival, la città si prepara al super pienone confermandosi tra le più attrattive della Capitanata. Un’occasione unica per vivere la magia delle festività in un’atmosfera vibrante e festosa, che coinvolgerà l’intera comunità apricenese e i tanti turisti e visitatori da fuori città.

Per l’intera durata dell’evento tutte le attività commerciali su Corso Roma e nelle strade limitrofe rimarranno aperte, offrendo così l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera natalizia.

Ci saranno tante attrazioni e intrattenimento per famiglie e bambini con la casa di babbo Natale, gonfiabili, dj set, stand gastronomici, mascotte ed artisti di strada. E per i nostalgici degli anni d’oro della musica, la Notte Bianca continuerà fino a notte fonda con tanta musica in piazza San Francesco d’Assisi (ex Piazzale Andrea Costa) con il famoso format “NOSTALGIA ’90” il party più forte d’Italia, permettendo a tutti di ballare e rivivere i momenti indimenticabili della dance music. La città di Apricena è pronta ad ospitare turisti e visitatori per la magica ed entusiasmante “Notte Bianca 2023” winter edition, evento straordinario e memorabile