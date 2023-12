La Comunità accademica dell’Università di Foggia incontra l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Ospiti dell’incontro, che si terrà lunedì 18 dicembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia Management e Territorio (Via A. da Zara 11 Foggia), il prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR, la prof.ssa Alessandra Celletti, Vice – Presidente ANVUR, e il prof. Massimo Tronci, Membro del Consiglio Direttivo ANVUR.

L’Ateneo ha ritenuto importante promuovere, in collaborazione con l’ANVUR, un incontro con tutta la comunità Unifg (docenti, studenti e personale tecnico amministrativo) e dedicato alla presentazione del nuovo bando per Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2020-2024) e del nuovo modello per l’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA3).

Quest’ultimo rafforza la visione unitaria della gestione degli Ateneie della qualità della didattica, ricerca e attività di terza missione/impatto sociale, secondo un modello di Assicurazione della Qualità, definito proprio dall’ANVUR. Dal 2013, tutti gli Atenei italiani sono tenuti a garantire i loro requisiti di qualità, necessari per renderli idonei allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

“Si tratta di un evento importante per la nostra Comunità perché occasione per approfondire un tema cruciale ovvero l’adeguamento al sistema AVA3 che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e trasparente. Ringrazio il Presidente Uricchio e gli altri rappresentanti dell’ANVUR per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra Università.” – Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare il Presidente dell’ANVUR e i suoi colleghi nella nostra Università: sarà un momento importante di sensibilizzazione della cultura della qualità e di approfondimento di alcune indicazioni operative previste dal bando VQR 2020-2024 e dal Modello AVA3 – Ha dichiarato la prof.ssa Mariarosaria Lombardi, Delegata del Rettore per il Coordinamento delle attività di Programmazione e di Accreditamento. Ricordo che la verifica della permanenza dei requisiti di qualità (Accreditamento periodico) avviene con procedure di valutazione affidate a Commissari Esterni (CEV). Il nostro Ateneo, già accreditato nel 2018 dopo la prima visita CEV nel novembre 2017, sarà oggetto di una seconda valutazione a fine 2025. L’obiettivo – conclude la prof.ssa Lombardi – è di confermare, se non migliorare, il giudizio “soddisfacente” ricevuto dall’ANVUR cinque anni fa; per fare ciò è necessario il coinvolgimento e l’impegno di tutte le componenti Unifg e questo incontro è, di sicuro, un primo passo in tal senso”.