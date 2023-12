Per tre giorni, da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre 2023, all’interno del centro commerciale Grandapulia, il patronato INAC e il CAF (Centro di Assistenza Fiscale), entrambi istituti appartenenti al sistema CIA Agricoltori Italiani, assieme a Cittadinanzattiva, saranno presenti con un gazebo e con il proprio personale per illustrare ai cittadini una serie di diritti e l’opportunità di accedere ai relativi servizi. L’iniziativa s’intitola “Diritti al centro”. L’Inac è il Patronato promosso dalla Cia Agricoltori italiani, che da oltre 50 anni svolge un servizio di pubblica utilità, fornendo consulenza, assistenza e tutela, in sede amministrativa e giudiziaria, per il riconoscimento dei diritti previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori dipendenti e autonomi e in generale dei cittadini italiani e stranieri. Il suo ruolo sociale, giuridicamente riconosciuto, si è trasformato nel corso degli anni per rispondere alle esigenze di un moderno welfare, per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie, per dare risposte a cittadini interessati non solo alla “compilazione della domanda”, ma anche a una consulenza qualificata per le loro scelte di welfare.

I servizi dell’Inac, così come previsto dalla legge, sono gratuiti per i cittadini.

Il CAF CIA srl svolge l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei dipendenti e pensionati in qualità di Centro di Assistenza Fiscale Il Centro opera sull’intero territorio nazionale ed è presente in tutte le Regioni e le Province con circa 1000 sedi zonali. Cittadinanzattiva è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.