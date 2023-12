La matematica è o non è un’opinione? Conoscere la sua evoluzione storica, i grandi dibattiti, le innovazioni e le infinite applicazioni è la chiave per viverla e comprenderla senza paura, facendone uno strumento prezioso per risolvere i problemi della vita quotidiana. Sono alcuni dei temi contenuti nel libro del professore orsarese Rocco Dedda, che sta spopolando tra scuole e web con la sua Matematica della felicità”. Il libro è stato presentato in occasione del secondo appuntamento della Rassegna letteraria “Una campagna di libri”, ambientata nelle campagne del Tavoliere delle Puglie. Ha dialogato con l’autore Annalisa Grillo.

La rassegna è organizzata dal gruppo di lettura gli Spaginati sotto gli auspici del CEPELL e in collaborazione con la Magna Capitana e la Ubik ed è stata pensata per promuovere il libro e la lettura attraverso la valorizzazione di autori locali. La direzione artistica e organizzativa è di Paola Grillo. Prossimo appuntamento alla Massaria Agriresort, tra Orta Nova e Stornara, è il 26 gennaio con l’autore Domenico Sivilli e il suo romanzo “Il respiro delle ombre”.

Abbiamo incontrato il professor Rocco Dedda nell’intervista video.