Sono stati consegnati questa mattina 18 dicembre presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia, diretta dalla Dott.ssa Anna Nunzia Polito, i primi televisori per le stanze dei piccoli pazienti del reparto, donati grazie all’iniziativa “Un Cuore di tappi”, promossa dall’Associazione Clown Dottori “Cuore Foggia”, Presidente Iole Figurella, che ha coinvolto tanti cittadini, scuole, enti pubblici e privati di Foggia e provincia che hanno creduto nel progetto di educazione ambientale, raccogliendo 1750 kg di tappi.

“Un Cuore di tappi” è un progetto che, attraverso la raccolta di plastica da riciclo, intende informare e sensibilizzare bambini ed adulti sull’ecologia e sull’iter di trasformazione dei materiali recuperabili. L’obiettivo de “Il Cuore Foggia” e del progetto “Un Cuore di tappi” è di favorire i percorsi di umanizzazione delle cure e di attenzione alla qualità di vita, fortemente voluti dal Policlinico di Foggia. L’iniziativa richiede la semplice raccolta di tappi in plastica da depositare nella grande struttura in ferro a forma di Cuore, installata circa un anno fa dalla stessa Associazione all’interno del piazzale del Policlinico. Molti i reparti del Policlinico che hanno aderito all’iniziativa tanto che, fino a questo momento, la struttura a forma di Cuore è stata riempita e svuotata già cinque volte.

La Direzione Generale del Policlinico di Foggia esprime gratitudine per la donazione. Gesti come questi esprimono estrema sensibilità da parte di chi li compie e rappresentano una spinta ad operare con sempre maggior vigore ed entusiasmo.