Anno nuovo, prospettive nuove senza dimenticare il 2023 appena trascorso. Per Orta Nova, l’anno appena passato non sarà certo ricordato tra quelli più felici dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune e l’insediamento della Commissione Prefettizia. Ma c’è chi, come Michele De Finis, già assessore ai Lavori Pubblici per 4 anni durante l’amministrazione Lasorsa, prova a tracciare comunque un bilancio di quanto fatto negli anni scorsi, sottolineando ciò che attualmente non va. Lo ha fatto in un lungo post apparso sulla propria pagina Facebook

“Cara commissione (come qualcun altro ti ha chiamato!), il 2023 sta per terminare ed è tempo di bilanci.

Dal 19 maggio, dopo le dimissioni del Sindaco, si è insediato prima il commissario prefettizio e in seguito Lei.

A seguito dell’ultima giunta comunale del 18 maggio, enunciai con un post facebook tutta una serie di lavori e opere pubbliche che sarebbero dovuti partire a breve.

Nei 4 anni di amministrazione Lasorsa abbiamo lavorato con passione e responsabilità affinché nel ramo dei Lavori Pubblici si potessero realizzare più progetti possibili, ottenendo come mai prima della storia di Orta Nova, contributi e finanziamenti di cui l’intera comunità dovrebbe beneficiare nei prossimi anni.

Sono stati approvati due piani triennali di opere pubbliche per un valore di oltre 20 milioni di euro.

Ed è proprio da questo dato che trae spunto la mia riflessione.

Ad oggi, dopo più di sette mesi, è stato fatto poco, quasi niente. Il rallentamento della macchina amministrativa-burocratica è sotto gli occhi di tutta la città.

Mi viene in mente la manutenzione della pubblica illuminazione (centinaia di luci non sostituite con interi quartieri al buio!) e quella delle scuole (a causa di un neon caduto e non ripristinato, la palestra del II circolo non è utilizzabile!) che è a dir poco scarsa, per non dire inesistente!

Dalla commissione straordinaria mi sarei aspettato un segnale forte!

Far partire celermente, ad esempio, il progetto di videosorveglianza già approvato dalla nostra giunta comunale per un importo di circa 657.000,00 euro, cui si sono aggiunti nei mesi successivi ulteriori 180.000,00 euro avendo NOI partecipato a un bando del Ministero dell’Interno. Avete, dunque, a disposizione per l’impianto di videosorveglianza circa 850 mila euro. Ma tutto tace!

Cosa c’è ancora da aspettare? La città va messa in sicurezza!!

Potrei continuare ad oltranza con l’elenco delle opere che, con fondi già stanziati, sono solo da far partire:

– Campo polisportivo comunale – 1.900.000,00 euro (già appaltato con Fondi PNRR);

– Nuova piazza antistante la chiesa del Crocifisso – 170.000,00 euro (progetto appaltato);

– Impianto fotovoltaico presso la scuola secondaria di primo grado “S.Pertini”

(appaltato con fondi del Ministero dell’Interno- euro 180.000,00);

– Bitumazione di 11 vie cittadine (progetto di importo pari a euro 213.821,72): 𝗩𝗶𝗮 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗻𝗶, 𝘃𝗶𝗮 𝗜𝗩 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗼𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗿𝗼, 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗮𝗿𝗰𝗮, 𝘃𝗶𝗮 𝗘. 𝗗𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮, 𝗩𝗶𝗮 𝗔. 𝗗𝗲 𝗚𝗮𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶, 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗮, 𝘃𝗶𝗮 𝗫𝗫𝗜𝗩 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, 𝗩𝗶𝗮 𝗧. 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲, 𝗩𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗼𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗿𝗼, 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗼𝗽𝗮𝗿𝗶. Solo via F. Turati è stata asfaltata!

– Nuovo canile comunale – 189.000 euro (progetto approvato con fondi comunali);

– Palestra II circolo e aree esterne di gioco – 320.000,00 euro (contributo regionale);

– Palestra I circolo – 230.000,00 euro (contributo regionale);

– Demolizione e ricostruzione della mensa scolastica presso la scuola primaria del II circolo di via Scarabino (finanziamento autorizzato per circa 720.000,00 euro con fondi PNRR);

– Approvazione del progetto “Decoro urbano del centro città di Orta Nova” affidato a un team di architetti e arredatori urbani;

…e tanti altri progetti con finanziamenti ottenuti che dovranno essere approvati.

I tempi stretti dalle dimissioni del sindaco non hanno, purtroppo, consentito l’approvazione in Giunta di altri interventi di efficienza energetica sulla pubblica illuminazione, sulla viabilità e sulla segnaletica per i quali sono immediatamente disponibili circa 500.000,00 euro.

Auspico che il 2024 sia per Orta Nova un anno migliore di quello appena trascorso e che il rilancio della città avvenga anche attraverso la realizzazione di queste opere”.

Buon anno a tutti

Michele De Finis