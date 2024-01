Il 22 dicembre 2023 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato un Bando volontari per la selezione di 52.236 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.

Il servizio civile universale rappresenta un’opportunità per i giovani per essere protagonisti nel proprio territorio, costruttori corresponsabili di una società in cui il più fragile e povero possa sentirsi accolto”.

La Caritas Diocesana vede finanziato un progetto in Italia, per un totale di 15 posti. Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ripartite su 6 giorni.

Stare dentro i processi educativi-Caritas Cerignola, Che prevede l’impiego di 15 volontari (3 per ogni sede) da impiegare nelle seguenti sedi:

Centro educativo Diorama, via V Addolorata, 79 – Cerignola;

Parrocchia san Francesco d’Assisi/Sostegno scolastico, via sant’Agostino, 12 – Cerignola,

Parrocchia san Leonardo Abate, via Stella, 1 – Cerignola,

Parrocchia Cristo Re, via Piave, 4 – Cerignola,

Parrocchia BVM del Buon Consiglio, Viale di Ponente, 67 – Cerignola.

La scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata al 15 febbraio alle ore 14.00. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile, www.politichegiovanili.gov.it.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema.