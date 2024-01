La redazione del giornale scolastico dell’ITET Blaise Pascal di Foggia è lieta di annunciare il vincitore del mese di novembre: Antonio D’Agruma dell’Istituto Manzoni Radice di Lucera. La premiazione avverrà Domenica 14 gennaio alle ore 11.15 presso l’ITET B. Pascal di Foggia durante l’Open Day della scuola.

Ecco il tema di gennaio, rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle terze classi delle scuole medie della provincia di Foggia: 《Vediamo, e incontriamo, la violenza anche nella vita quotidiana. Anche nel nostro Paese. Quando prevale la ricerca, il culto della conflittualità. Piuttosto che il valore di quanto vi è in comune; sviluppando confronto e dialogo.》Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

È il tuo primo articolo del 2024 e, partendo dalla parole del Presidente Mattarella, ti rivolgi a lettori e lettrici, proponendo le tue idee per costruire un mondo migliore, fatto di ascolto e comprensione, contro ogni forma di sopraffazione che non avvicina all’altro, ma scava voragini di distanza.

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo email info@ilsottosopra.info entro e non oltre il 31 gennaio 2024.

Ricordiamo che il concorso è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia e dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, organizzato in collaborazione con Foggia Città Aperta. UBIK di Foggia e da La Città del Cinema. Da quest’anno, vede anche la collaborazione della Biblioteca “La Magna capitana” di Foggia e dell’associazione ACIF “Ensemble” di Foggia.

Anche in questa sesta edizione il Premio avrà una scadenza mensile.

I migliori articoli inviati alla redazione del giornale ilSottosopra saranno premiati da una giuria tecnica. Tutti gli articoli mensili vincitori parteciperanno ad una ulteriore selezione per stabilire l’articolo migliore dell’anno scolastico 2023/2024.

Per l’assegnazione del premio finale della 6ª edizione, il voto sarà aperto a tutti/e dal web e decreterà il vincitore/la vincitrice, congiuntamente con il parere della giuria tecnica.