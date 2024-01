Sono tante le novità che caratterizzeranno la Festa dell’Epifania a Celle di San Vito. L’appuntamento è per sabato 6 gennaio, alle ore 15, davanti al Municipio. Ed è proprio davanti alla sede municipale che arriverà la Befana, accompagnata da Babbo Natale su una slitta pieni di regali da consegnare a tutti i bambini. Bambini che giungeranno anche dai paesi limitrofi per ricevere i doni e partecipare alla festa animata dalla presenza di un dj e da diverse mascotte. Per i bambini è stata preparata anche una speciale merenda da degustare insieme alla Befana e a Babbo Natale.

Befana e Babbo Natale che, dopo la festa e la consegna dei regali, andranno via insieme, sulla scia dell’antico adagio secondo il quale “L’Epifania tutte le feste porta via”. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno del Castello di Celle di San Vito, sempre a partire dalle ore 15.

Il borgo è addobbato a festa dallo scorso 2 dicembre, quando furono accesi l’albero di Natale e le luminarie. Vicoli, strade e piazze decorate a festa, perfino lo storico pozzo della piazza panoramica è diventato d’oro grazie all’uso sapiente delle luci. Per tutto il periodo natalizio, gli allestimenti, le luminarie e le installazioni hanno reso festoso e suggestivo il piccolo borgo in cui hanno trovato spazio anche la riproduzione della Foresta incantata e quelle del Polo Nord e del Polo Sud.

Particolarmente apprezzato il percorso che conduce al Vicolo del Bacio, con le luminarie a tema, i cuori e i baci. Grande successo soprattutto tra i più piccoli per la Carrozza incantata e la Tana dell’Orso. Molto successo ha avuto anche il grande presepe popolare che potrà essere ammirato fino a domenica prossima. Infine, in tutti questi giorni un’atmosfera di colore, sogni e tepore ha accolto grandi e piccini nella casetta di Babbo Natale.

“Chiudiamo il calendario degli eventi natalizi pensando, ancora una volta, ai bambini, ai più piccoli, per regalare loro un altro momento di aggregazione e di festa con le famiglie e con tutta la Comunità”, dichiara Palma Maria Giannini, sindaca di Celle di San Vito. “Che questi momenti di gioia siano di buon auspicio per l’anno appena iniziato, auguriamo a tutti un 2024 all’insegna di salute, pace e serenità”.