Nella mattinata di oggi 6 gennaio, in occasione della festività dell’Epifania, l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Dott.ssa Simona Mendolicchio, ha visitato i reparti di Pediatria, Neuropsichiatria Infantile e Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Foggia e ha consegnato doni ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie, per esprimere loro la vicinanza dell’Amministrazione Comunale.

L’Assessora alle Politiche Sociali è stata accolta dal Dott. Luigi Rotondo Dirigente medico della Direzione Sanitaria, dalla Dott.ssa Anna Calò Dirigente Medico della Struttura di Pediatria, dalla Dott.ssa Anna Nunzia Polito Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile, dal Dott. Antonello Dell’Era della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile, dal Dott. Francesco Canale e dalla Dott.ssa Cosetta Maggipinto Dirigenti Medici della Struttura di Chirurgia Pediatrica e dal personale in servizio.

“Un pensiero doveroso e un omaggio sentito per cercare di alleviare l’amarezza e la preoccupazione derivanti dallo stato di salute alterato in un’età che dovrebbe essere spensierata e per trasmettere ai nostri operatori sanitari l’ammirazione da parte della città, e il riconoscimento per il prezioso lavoro svolto” – ha spiegato l’Assessora Mendolicchio.

Il Direttore Generaledel Policlinico di Foggia, Dott. Giuseppe Pasqualone, a nome di tutta la Direzione Strategica, ha espresso gratitudine all’Amministrazione Comunale di Foggia per la donazione che ha reso felici i tanti bambini ricoverati. “Gesti come questi esprimono estrema sensibilità da parte di chi li compie e rappresentano una spinta ad operare con sempre maggior vigore ed entusiasmo” – ha dichiarato il Direttore Generale Dott. Giuseppe Pasqualone.