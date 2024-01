Si terrà il prossimo 13 gennaio 2024 alle ore 17.00, presso la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo ‘’S. Giovanni Bosco – F. De Carolis’’ di San Marco in Lamis, la manifestazione inaugurale di Tusiani 100, rassegna di eventi, incontri, presentazioni dedicate a Joseph Tusiani a cento anni dalla sua nascita. Il programma sarà introdotto da Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, e presentato da Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, e Sergio D’Amaro, Presidente dell’Associazione Amici di Joseph Tusiani.

Il calendario di iniziative, che si terranno tra gennaio e maggio 2024, è il risultato di uno sforzo congiunto che vede proprio quest’ultima associazione, insieme alla Biblioteca di Foggia la Magna Capitana, a coordinare un partenariato composto dal Circolo LegambienteSud di Monte S. Angelo e dal Centro Documentazione “L. Sciascia” – Archivio del Novecento di San Marco in Lamis, con l’imprescindibile sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per il tramite dei Poli Biblio Museali della Puglia, con il contributo finanziario della BCC di San Giovanni Rotondo e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, e con il patrocinio di vari enti: Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, Università degli Studi di Foggia e IISS ‘’P. Giannone’’ di San Marco in Lamis.

Momento centrale della manifestazione inaugurale sarà la commemorazione di Tusiani nelle parole di Cosma Siani, biografo dello scrittore italo-americano, e la conversazione con Gianni Paoletti, del Museo dell’emigrazione di Gualdo Tadino, sul tema “Joseph Tusiani e l’immagine degli italiani nella letteratura americana”, moderata da Michele Presutto e coordinata da Matteo Coco.

La celebrazione del centenario si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire al pieno riconoscimento della sua statura letteraria e culturale di Joseph Tusiani (San Marco in Lamis, 14 gennaio 1924-New York, 11 aprile 2020). Professore di Letteratura italiana in varie università americane ed infaticabile traduttore di classici, dalle Rime di Michelangelo alla Gerusalemme liberata del Tasso e al Morgante del Pulci, Tusiani è considerato uno dei più rappresentativi autori della letteratura italoamericana della seconda metà del Novecento. Poeta in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, latino e dialetto garganico), fu vincitore del Greenwood Prize della Poetry society of England, e membro della Poetry society of America e della Catholic poetry society of America, autore di un’autobiografia ora in edizione riveduta presso Bompiani, In una casa un’altra casa trovo (2016).