Cerignola sarà connessa direttamente e comodamente agli aeroporti di Foggia e Bari grazie alla

navetta che fa quotidianamente la spola tra i due scali. È il risultato ottenuto mettendo a frutto la sinergia istituzionale tra il Comune di Cerignola e la Regione Puglia che ha inserito, a costo zero, la fermata “via Gen. Dalla Chiesa – capolinea Scuola Agraria” per due corse mattutine sulla tratta Foggia-Bari ed altrettante pomeridiane-notturne sulla tratta Bari-Foggia.

“Abbiamo realizzato l’obiettivo strategico di semplificare la connessione di Cerignola e dei Comuni dei Cinque Reali Siti al resto d’Italia e del mondo”, è il commento dell’assessora comunale alla

Sicurezza e Viabilità Teresa Cicolella. “Chi viaggia per piacere o per affari potrà raggiungere più comodamente e con maggiore sicurezza

lo scalo internazionale di Bari e quello nazionale di Foggia, evitando i costi del viaggio in auto e del parcheggio. Altrettanto più semplicemente, le imprese potranno accogliere i propri clienti e le famiglie

i parenti e gli amici che vengono da lontano. Tutto anche a vantaggio dello sviluppo dell’intermodalità

e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana ed extraurbana. Questa importante implementazione del Piano di Trasporto Locale è stata realizzata grazie all’ascolto delle nostre istanze da parte dell’assessora ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia, con la quale ho personalmente interloquito avvalendomi del prezioso supporto dei consiglieri comunali Luciano Giannotti e Francesco Sorbo, e grazie alla consueta attenzione del vice presidente Raffaele Piemontese verso le istanze, fondate e motivate, provenienti da Cerignola e dalla Capitanata”.

La prima corsa Cerignola-Bari partirà alle 04.45 dell’1 febbraio e arriverà al Karol Wojtyla alle 5.45. Lo stesso giorno sarà possibile rientrare da Bari con la corsa in partenza alle 15.30 che arriverà a Cerignola alle 16.30 e proseguirà verso il Gino Lisa di Foggia, dove arriverà alle 17.05. “Raggiungere Bari in un’ora e Foggia in 35 minuti viaggiando comodamente e senza alcuno stress legato alla guida e alla ricerca del parcheggio è un vantaggio non indifferente – conclude Teresa Cicolella – che, mi auguro, sarà apprezzato dalle cerignolane e dai cerignolani”.