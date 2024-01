Durante il prossimo week-end ci sarà un doppio appuntamento per i volontari de La Via della Felicità di Foggia, che tornano in campo con il primo intervento del 2024.

Infatti, si ritroveranno Sabato 20 gennaio e Domenica 21 gennaio dalle ore 10:00 in Piazza Padre Pio a Foggia, davanti al Conad, per organizzare una raccolta rifiuti lungo i marciapiedi, le aiuole e nelle aree verdi della zona.

Marina Biancardino, referente dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini: “Chiunque desideri donare un’ora di tempo alla settimana per migliorare il nostro ambiente è ben accetto. Per prenderci cura della nostra città abbiamo bisogno che ognuno di noi dedichi un po’ di tempo a delle iniziative simili, così da far risorgere la bellezza di Foggia.”

Ecco perché ormai da anni le attività de La Via della Felicità continuano settimanalmente, senza sosta. I volontari sanno che per creare maggiore consapevolezza sul rispetto ambientale bisogna dare il buon esempio e dei cambiamenti si stanno già iniziando a notare.

Infatti, come scrisse l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa: “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana”.

Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o chiama il numero 349.809.2540 (Marina).