Il prossimo anno scolastico sarà avviato alle Isole Tremiti un percorso scolastico sperimentale per i bambini tremitesi. Ne dà notizia il vice sindaco Luciano Cafiero in una nota diffusa alle famiglie e alla

comunità isolana. Una riposta finalmente concreta dopo lunghe richieste e percorsi avviati

dall’amministrazione comunale per giungere a questo importante traguardo raggiunto nel solco di

quella continuità territoriale tesa a scongiurare sempre più lo spopolamento anagrafico dell’arcipelago.

“Pertanto – commenta il vice sindaco Cafiero – sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2024-25 per i

bambini aventi un’età compresa tra i 3 e i 5 anni per la scuola dell’infanzia e dai 6 ai 10 anni per la scuola

primaria. Un obiettivo concreto e tangibile destinato a tranquillizzare le famiglie isolane che, da anni,

chiedono l’attivazione dei corsi didattici della scuola pubblica”. I genitori interessati al percorso

sperimentale sono pertanto invitati a presentare apposita manifestazione di interesse iscrivendo i propri

figli ai corsi prima menzionati. L’istanza, nella quale dovranno essere riportati con molta attenzione i dati

anagrafici degli iscrivendi deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo comuneisoletremiti@pec.it.

Attenzione però: le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 10 febbraio p.v. al fine di comunicare

i dati certi per l’avvio delle lezioni del prossimo anno scolastico. La scuola a San Domino venne chiusa con l’anno scolastico 2011-12 quando l’unico alunno iscritto – doveva frequentare la quinta elementare – si trasferì sulla terraferma con la famiglia. Una decina di anni prima – a inizio 2003 – aveva chiuso anche la scuola di San Nicola.