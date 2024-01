OLIVETTI’S GOT TALENT ovvero un vero e proprio spettacolo della comunità scolastica dell’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova per dare dimostrazione al pubblico e alla giuria del proprio “talento”. Dal canto agli strumenti, dalla danza al disegno, a partire dalle ore 17 del 21 gennaio, il plesso di via IV novembre verrà animato, per la prima edizione del Talent, dalle esibizioni degli studenti e, in qualità di ospiti speciali, di artisti del calibro degli “80 voglia” ovvero Danilo Rubino e Giacomo Jack Marchionna e la loro musica anni ’80 e ’90 in versione rock, i “Drip Dealers” ovvero i rappers ortesi Lorenzo Granato e Gabriele Rizzo, e il dj Tommaso Di Tonno. Ma non solo. A comporre la giuria, che decreterà i vincitori, e a presidiare gli stand nel corridoio e nel cortile, tra conversazioni in inglese, “geometri sognanti” e volontari, saranno le associazioni presenti sul territorio: MAO FM 19.77, Beyond Borders, Dreams and Reality, Misericordia, Leggermente Noi Book Club. Un Talent, un momento di festa, un’opportunità per ritrovarsi come comunità. Perché, per crescere un bambino, ci vuole un intero villaggio.