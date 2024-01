Prati, alberi e arbusti delle borgate cerignolane sono stati oggetto di un’attività straordinaria di manutenzione che ha restituito ai cittadini spazi giardini, marciapiedi e piazzette più puliti e meglio fruibili. A Borgo Tressanti, Borgo Libertà, Moschella e Posta Angeloni operai e giardinieri hanno sfalciato l’erba, potato alberi e arbusti ed effettuato le manutenzioni necessarie a ripristinare gli spazi verdi.

“L’intervento rientra nelle attività programmate dagli uffici per garantire la pulizia delle aree verdi e, più complessivamente, il decoro urbano”, commenta l’assessore all’Ambiente Michele Lasalvia. “Il nostro intento è migliorare costantemente l’efficace e l’efficienza dell’attività di manutenzione ordinaria, così da evitare o limitare al massimo il disagio per i cittadini. Nel caso specifico delle borgate rurali, la corretta manutenzione del verde pubblico ha la duplice valenza di migliorare la qualità della vita di chi ci abita e di renderle più attrattive per gite e passeggiate”.