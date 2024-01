Ancora una sconfitta per il Foggia che perde anche a Francavilla Fontana nel derby pugliese della 23sima giornata. Decide un gol di Artistico nel primo tempo, in una gara che i rossoneri avrebbero però meritato quantomeno il pari con Branduani che in più di un’occasione ha fatto gli straordinari per negare la rete a Millico e compagni. Cudini (squalificato) torna al 4-3-3 con Salines, Carillo, Riccardi e Rizzo davanti a Perina, a centrocampo il terzetto è formato da Martini, Di Noia e Tascone mentre in avanti trio offensivo affidato a Millico, Tonin e Vezzoni. Assenti Schenetti, sempre più lontano ormai da Foggia e in procinto di trasferirsi altrove (Taranto e Avellino su di lui) e Santaniello, bloccato da una febbre all’ultimo minuto. Sulla sponda brindisina, Occhiuzzi si affida al 3-5-2 con Branduani tra i pali, in difesa agiscono Dutu, Molnar e Monteagudo, a centrocampo “diga” formata da Carella, Di Marco, Risolo, Macca e Ingrosso mentre in avanti ci si affida a Artistico e Polidori.

Nel primo tempo i brindisini sono più vivaci, con Di Marco che ha subito una grande occasione a tu per tu con Perina ma manda a lato, e Polidori che costringe il portiere rossonero a metterci le braccia al 27′ per evitare guai. Il Foggia, però, quando attacca è decisamente pericoloso: Branduani deve dire di no per due volte a Vezzoni, prima di testa e poi con un destro velenoso della distanza. Il gol lo trovano però quelli della Virtus al 34′: Ingrosso è puntuale nell’inserimento sulla sinistra, cross preciso per Artistico che anticipa Carillo e fa 1-0. Nella ripresa, il Foggia va in forcing ed è stabilmente nella metà campo avversaria con Branduni che dice di no a Tonin in due occasioni. La Virtus si rintana nella sua metà campo e porta a casa il risultato finale. Contro il Catania, avversario dei rossoneri venerdì sera allo Zaccheria, il Foggia è costretto a ritrovare punti.

Foto Antonellis – Calcio Foggia 1920